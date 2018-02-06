Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к доллару

На понедельник, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,74 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 14 копейки.

Курс евро также снизился, на 33 копейки, и составляет 34,51грн/€.

Курсы валют на 6.02.2018:

100 долларов США - 2774.2448

100 евро - 3451.1605

100 польских злотых - 829.9051

10 российских рублей - 4.8991

100 швейцарских франков - 2975.3949

100 юаней - 441.0542

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.