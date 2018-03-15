Курс валют от НБУ: евро и доллар подорожали

На четверг, 15 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,01 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 10 копеек.

Евро подорожал на 10 копеек, его курс составляет 32,17 грн/€.

Курсы валют на 15.03.2018:

100 долларов США - 2601.3978

100 евро - 3217.6689

100 польских злотых - 765.6923

10 российских рублей - 4.5689

100 швейцарских франков - 2749.2045

100 юаней - 412.0515

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.