Курс валют от НБУ: доллар подорожал, а евро подешевел

Доллар подорожал на 14 копеек, а евро подешевел на 3 копейки

На пятницу, 30 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,54 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара подорожал на 14 копеек.

Курс евро подешевел на 3 копейки и составляет 32,70 грн/€.

Курсы валют на 30.03.2018:

100 долларов США - 2654.3493

100 евро - 3270.4238

100 польских злотых - 776.7121

10 российских рублей - 4.5953

100 швейцарских франков - 2776.4868

100 юаней - 422.1645

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С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.