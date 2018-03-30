Курс валют от НБУ: доллар подорожал, а евро подешевел

На пятницу, 30 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,54 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара подорожал на 14 копеек.
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Курс евро подешевел на 3 копейки и составляет 32,70 грн/€.
Курсы валют на 30.03.2018:
100 долларов США - 2654.3493
100 евро - 3270.4238
100 польских злотых - 776.7121
10 российских рублей - 4.5953
100 швейцарских франков - 2776.4868
100 юаней - 422.1645
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С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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