Курс валют от НБУ: доллар подешевел, а евро подорожал

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Евро подорожал на 7 копеек
Фото: pixabay

Евро подорожал на 7 копеек

На среду, 23 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,07 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 1 копейку.

При этом курс евро поднялся на 7 копеек и составил 30,74 грн/€.

Курсы валют на 23.05.2018:

100 долларов США - 2607.1164

100 евро - 3074.8331

100 польских злотых - 717.3797

10 российских рублей - 4.2558

100 швейцарских франков - 2619.5545

100 юаней - 409.3664

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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