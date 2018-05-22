Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

На вторник, 22 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,08 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 6 копеек.

При этом курс евро также снизился - на 13 копеек и составил 30,67 грн/€.

Курсы валют на 22.05.2018:

100 долларов США - 2608.3615

100 евро - 3067.1723

100 польских злотых - 711.0140

10 российских рублей - 4.1712

100 швейцарских франков - 2609.6931

100 юаней - 408.4281

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.