Курс валют от НБУ: евро и доллар заметно подешевели

На среду, 21 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,43 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 13 копеек.

Евро также подешевел на 26 копеек и составляет 32,28 грн/€.

Курсы валют на 21.03.2018:

100 долларов США - 2630.1118



100 евро - 3228.7252



100 польских злотых - 763.7073

10 российских рублей - 4.5580

100 швейцарских франков - 2754.6500

100 юаней - 415.3022

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.