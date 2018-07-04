Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали

На среду, 4 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,29 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 6 копеек.

Курс евро также подорожал, на 14 копеек и составил 30,67 грн/€.

Курсы валют на 04.07.2018:

100 долларов США - 2629.9259



100 евро - 3067.8086

100 польских злотых - 698.5787



100 российских рублей - 4.1600

100 швейцарских франков - 2650.8326



100 юаней - 395.9433



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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.