Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали

На среду, 4 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,29 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 6 копеек.
Курс евро также подорожал, на 14 копеек и составил 30,67 грн/€.
Курсы валют на 04.07.2018:
100 долларов США - 2629.9259
100 евро - 3067.8086
100 польских злотых - 698.5787
100 российских рублей - 4.1600
100 швейцарских франков - 2650.8326
100 юаней - 395.9433
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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