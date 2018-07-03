Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

На вторник, 3 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,23 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 9 копеек.

Курс евро тем временем также упал, но на 5 копеек и составил 30,53 грн/€.

Курсы валют на 3.07.2018:

100 долларов США - 2623.2692

100 евро - 3053.2230

100 польских злотых - 695.6059

100 российских рублей - 4.1547

100 швейцарских франков - 2640.5111

100 юаней - 393.5276

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.