Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к доллару и евро

На понедельник, 21 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,14 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 4 копейки.

При этом курс евро также снизился - на 11 копеек и составил 30,80 грн/€.

Курсы валют на 21.05.2018:

100 долларов США - 2614.7963

100 евро - 3080.4915

100 польских злотых - 717.2274

10 российских рублей - 4.2214

100 швейцарских франков - 2616.5731

100 юаней - 409.9287

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.