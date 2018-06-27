Курс украинской криптовалюты Karbo стремительно вырос

За вчерашний торговый день Karbo показал стремительный рост относительно биткоина – на 18,4% с 0,6012 до 0,7116 BTC за 10000 Karbo.

Ввиду незначительного ослабления биткоина (-1,6%), рост Karbo в долларовом эквиваленте был незначительно ниже и составил 16,5%. По данным агрегатора Coinmarketcap, данные показатели позволили Karbo вчера закрепиться в топ-5 мировых монет по суточному курсовому приросту.

За словами опрошенных трейдеров, курсовой рост Karbo сейчас происходит в основном за счет притока капитала от квалифицированных инвесторов, ожидающих добавления монеты на новую восточно-европейскую криптобиржу – Куну. Предполагается, что ввиду инфраструктурных особенностей биржи, а именно - синхронизации торговых аккаунтов с банковскими счетами, планируемый листинг существенно упростит приток розничного инвестора. Это должно увеличить ликвидность монеты и привлечь в нее главного пользователя – крупный капитал из реального сектора.

“В первую очередь, Karbo – это инструмент для осуществления переводов с повышенной анонимностью. Нет технологических причин для того, чтобы его общая капитализация уступала лидеру в данном сегменте рынка – Monero почти в 1000 раз. Такая ситуация вызвана только тем, что объема ежедневных торгов по Karbo пока недостаточного для того, чтобы крупный капитал мог использовать его для переводов, не влияя при этом на курс. Если после листинга на Куне удастся привлечь больше розничных инвесторов и среднесуточный объем торгов вырастет хотя бы до $30-40 тыс. – это автоматически приведет и к притоку корпоративных клиентов”, – рассказал криптотрейдер Тарас Середа.

Состоянием на 26 июня среднесуточный объем торгов составил $50,2 тыс., что на 211% выше уровне предыдущего торгового дня ($16,1 тыс.). В разрезе бирж, 37,3% торгов пришлось на биржу TradeOgre, 34,7% на Livecoin и 19% на Криптопию.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,4397 $/KRB или в 76 раза. Общая капитализация рынка криптовалюты Karbo состоянием на 26.06 составила 2,7$ млн. или 434 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.



