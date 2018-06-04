Курс украинской криптовалюты Karbo опустился за неделю

Курс украинской криптовалюты Karbo за прошлую неделю снизился с 0,64 до 0,6 USD/KRB или на 6,3%.

Неделей ранее, рынок украинской криптовалюты неожиданно вышел из почти двухмесячного затишья, когда ее курс колебался в пределах 0,50-0,52 USD/KRB, а ежедневные объемы торгов составляли всего 10-15 тыс. долл. и вырос до значения в 0,72 USD/KRB на пике в субботу 26-го мая (+40%). Средний объем ежедневных торгов в этот период достигал 50-75 тыс. долл.

Тогда участники рынка сходились во мнении, что на курс в основном повлиял выход новости о вхождении Karbo в мировой ТОП-10 анонимных криптовалют.

По словам абсолютного большинства опрошенных участников рынка, новость спровоцировала приток средств в валюту именно розничных инвесторов, потому что до трети из выросшего от 10 до 50 тыс. долл. дневного объема торгов проходило через крипто-биржу BTC Trade UA – единственную из шести бирж на которых Karbo торгуется и гривне.

"Первая неделя, когда Karbo сделало +40% в долларе и больше +50%-ов в биткоине – это была неделя массового спроса. Рынок ничто не могло "наклонить вниз", даже майнеры не собирались продаваться и ждали роста. Когда в прошлые выходные курс начал сползать с 0,72 до 0,68 – никто не воспринял это серьезно", - сказал один из ведущих украинских криптотрейдеров.

"Но на прошлой неделе мы все увидели, как кто-то искусственно выставляет большие лоты на понижение, обрезая курс на 2 цента вниз каждый раз. Сначала мало кто понимал, что происходит, но теперь уже все основные брокеры подтверждают этот инсайд - пока на биржах торговалось 30-40 тыс. долл. в день, - крупные покупатели скупали в обменниках до 50-70 тыс. долл. на день".

Суммарный объем закупки только у четырех опрошенных брокеров составил 120 тыс. долл. (3,6% от капитализации) за прошлую неделю. Если же принимать во внимание и предыдущую неделю, когда около 220-240 тыс. долл. было выкуплено на бирже, - то становится понятным, что на рынке появился игрок или группа игроков, что скупили за последние две недели Karbo приблизительно на 340 тыс. долл. или около 10% от общей капитализации.

"А вы же сами понимаете, что может сделать с рынком игрок, который контролирует 340 тыс. из 3,3 млн. долларов общей капитализации этой криптовалюты, при среднедневном обороте в 40-50 тыс. долл. – и уронить его с 50 до 25 центов – и разогнать вверх до 10 долларов буквально за неделю. Ясно, что тот, кто вложился почти на треть миллиона будет гнать рынок только вверх – так что нас однозначно ждет ралли, только бы угадать, когда оно начнется", - выразил общую мысль криптотрейдер Тарас Середа.

"По моей информации, пул разработчиков Karbo сумел договориться о добавлении Karbo на одну из китайских бирж к первой половине июня. А это приток капитала не только из Китая, но и Японии и Южной Кореи, - фактически основы крипторынка мира. Это косвенно подтверждается и внезапной волной интереса японских и корейских специализированных ресурсов к Karbo. Cкорее всего, кто-то формирует большой портфель, для того, чтобы перепродать его ребятам из Азии с заоблачной премией. Потому, что как показывает опыт последних лет - они готовы платить. При этом учтите также, что с понедельника на рынок выйдут еще и обменники, чтобы пополнить запасы. Поэтому, думаю нас ждет неделя очень активных торгов", - дополнил Тарас Середа.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, которая позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,6 USD/KRB или в 103 раза. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 03.06 составляет 3,5 млн USD или 465 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.