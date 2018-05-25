Курс украинской криптовалюты Karbo немного вырос

За вчерашний торговый день Karbo вырос относительно биткоина на 4,7% - с 0,8531 до 0,8932 BTC за 10 000 Karbo. Однако, на фоне новости Bloomberg о начале расследования Департаментом юстиции США манипуляций на рынке криптовалют и соответственного падении курса биткоина на 1,78%, - долларовый эквивалент Karbo колебался весь день в коридоре 0,59-0,69 и закрепился к 21:00 на уровне 0,673 USD/KRB, показав лишь 3,3% дневного прироста.

Мнения рынка разделились. Как отмечают опрошенные брокеры, - на криптовалютные биржи сегодня были заведены крупные суммы, фонды готовятся к восстановлению крипторынка и инвестируют в наиболее девальвировавшие альткоины в надежде на их 40-50% восстановительный рост в течение ближайшего месяца.

Эти инвесторы считают считают, что Karbo, который показал за последние 7 дней рост относительно биткоина 43%, и 28% относительно доллара исчерпал свой потенциал, хотят зафиксировать прибыль и уйти в более "просевшие" криптовалюты.

Другие продолжают осторожную скупку Karbo, ожидая очередного "рывка" курса во вторник.

Это же подтверждает и аномальный разрыв в ценах заявок между покупателями и продавцами. состоянием на сегодняшний день купить объем в 1000 + Karbo возможно исключительно по курсу выше 1,1 BTC за 10 000 Karbo. В то же время, средняя цена заявок на покупку не превышает 0,8-0,85 BTC за 10 000 Karbo.

"То есть все покажет "оживление" рынка во вторник: если курс полетит вверх, продавцы быстро поснимают свои заявки на продажу и будут "сидеть" в Karbo дальше. Если вниз – те, кто не завершил свою большую закупку смогут это сделать по 0,8-0,85 ВТС за 10 000 Karbo", - считает трейдер Тарас Середа.

На этом фоне рынок почти "застыл" в конце торгового дня. Объем торгов снизился на треть: с 66 200 до 41 603 USD.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,594 USD/KRB или в 102 раза. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 22.05 составила 3 492 760 USD или 423 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.