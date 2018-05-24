Bloomberg: США начали расследование криптовалютных махинаций

Министерство юстиции США занялось расследованием деятельности трейдеров, которые, возможно, манипулируют ценами биткоина и других криптовалют.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Кроме того, американское ведомство увеличило контроль за криптовалютным рынком, заполненным, по мнению критиков, мошенниками и спекулянтами.

По данным источников, расследование сосредоточено на использовании противозаконных практик, которые могут оказывать влияние на котировки. В их число входит, например, наводнение рынка фейковыми заявками для того, чтобы подтолкнуть других трейдеров к покупке или продаже криптовалюты.

Федеральные прокуроры сотрудничают с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — финансовым регулятором, контролирующим привязанные к биткоину деривативы.

Представители обоих ведомств отказались от комментариев.

Правительство США обратило внимание на случаи мошенничества на крипторынке по нескольким причинам, среди которых сомнения в том, что все биржи применяют должные меры по борьбе с мошенниками, экстремальные колебания цен, упрощающие манипулирование, а также отсутствие правил, подобных тем, которые регулируют рынок акций и других активов.

Подобные опасения побудили Китай запретить криптобиржи, а Япония и Филиппины начали их регулировать, что отчасти способствовало падению биткоина ниже $8000 в этом году.

Отметим, что за последние 24 часа курс самой популярной криптовалюты – биткоина опустился на 1,8% и на 19:40 по Киеву его стоимость составляла $7 561 за монету.