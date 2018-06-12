Курс криптовалют: рынок вышел в "зеленую" зону

Во вторник, 12 июня, наиболее ликвидные криптовалюты перешли к росту, после серьезного падения днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 1,46%, до $6 878, Ethereum – на 0,32%, до $534,7, Ripple – на 1,93%, до $0,595, Bitcoin Саsh – 0,94%, до $950,7, EOS – на 1,35%, до $11,3.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,6 млрд, Ethereum – $1,9 млрд, Ripple – $295,5 млн, Bitcoin Саsh – $548,3 млн, EOS – $1,2 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $117,5 млрд, Ethereum – $53,5 млрд, Ripple – $23,4 млрд, Bitcoin Саsh – $16,3 млрд, EOS – $11,3 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют превысила психологический уровень и составила $301,4 млрд.