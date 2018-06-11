Курс криптовалют: основные валюты существенно подешевели

Более всего подешевела криптовалюта EOS - на 15,27%

В понедельник, 11 июня, большинство из основных криптовалют ощутимо подешевели.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 6,97%, до $6 790, Ethereum – на 6,78%, до $533,5, Ripple – на 7,59%, до $0,584, Bitcoin Саsh – 9%, до $942,7. Более всего упал курс EOS - на 15,27%, до $11,2.

Объемы операций за минувшие сутки составили: Bitcoin – $5,7 млрд, Ethereum – $2,3 млрд, Ripple – $507,5 млн, Bitcoin Саsh – $776,4 млн, EOS – $2,5 млрд.

Капитализация Bitcoin на данное время составляет $116 млрд, Ethereum – $60,4 млрд, Ripple – $53,4 млрд, Bitcoin Саsh – $16,2 млрд, EOS – $10 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $297,5 млрд.