Курс криптовалют: рынок сменил падение на рост

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Основные криптовалюты выросли в цене
Фото: coin360

Основные криптовалюты выросли в цене

В среду, 24 октября, большинство наиболее ликвидных криптовалют перешли к росту после падения. Доля биткоина в общем объеме криптовалют опустилась на 0,1% – до 53,5%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 0,72% – до $6 525, Ethereum – на 0,52%, до $205, Ripple – на 2,8%, до $0,463, Bitcoin Саsh – на 0,65%, до $446, EOS – на 0,45%, до $5,41.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,5 млрд, Ethereum – $1,2 млрд, Ripple – $482 млн, Bitcoin Cash – $267 млн, EOS – $323 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $113,2 млрд, Ethereum – $21,1 млрд, Ripple – $18,5 млрд, Bitcoin Саsh – $7,8 млрд, EOS – $4,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $211,1 млрд.

НВ Бизнес

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