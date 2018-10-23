Курс криптовалют: валюты продолжили падение 23 октября 2018, 10:33 1702 Цей матеріал також доступний українською Фото: coin360.io Все криптовалюты упали в цене Фото: coin360.io

Во вторник, 23 октября, большинство наиболее ликвидных криптовалют снова подешевели. Доля биткоина в общем объеме криптовалют опустилась на 0,1% – до 53,6%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,36% – до $6 473, Ethereum – на 0,59%, до $203, Ripple – на 1,25%, до $0,450, Bitcoin Саsh – на 0,97%, до $442, EOS – на 0,68%, до $5,38.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,6 млрд, Ethereum – $1,2 млрд, Ripple – $241 млн, Bitcoin Cash – $261 млн, EOS – $341 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $112,2 млрд, Ethereum – $20,1 млрд, Ripple – $18 млрд, Bitcoin Саsh – $7,7 млрд, EOS – $4,8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют немного уменьшилась – до $209,1 млрд.

НВ Бизнес