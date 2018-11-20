Курс криптовалют: рынок рухнул

Во вторник, 20 ноября, все наиболее ликвидные криптовалюты подешевели. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла на 0,1% и составляет 53,6%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 13,74% – до $4 652, Ripple – на 4,21%, до $0,459, Ethereum – на 14,11%, до $137, Stellar – на 12,07%, до $0,205, Bitcoin Саsh на 42,48% – до $213.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $7,6 млрд, Ripple – $1,3 млрд, Ethereum – $2,8 млрд, Stellar – $136 млн, Bitcoin Cash – $98 млн

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $80 млрд, Ripple – $18,5 млрд, Ethereum – $14,2 млрд, Stellar – $3,9 млрд, Bitcoin Саsh – $3,7 млрд,

Общая капитализация всех криптовалют упала до $150 млрд.

НВ Бизнес