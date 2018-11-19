Курс криптовалют: доля биткоина резко выросла

В понедельник, 19 ноября, все наиболее ликвидных криптовалют подешевели. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла на 0,9% и составляет 53,5%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 4,02% – до $5 578, Ripple – на 6,60%, до $0,476, Ethereum – на 9,86%, до $159, Bitcoin Саsh на 4,53% – до $368, Stellar – на 6,95%,до $0,232.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,5 млрд, Ripple – $837 млн, Ethereum – $1,9 млрд, Bitcoin Cash – $274 млн, Stellar – $100 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $93 млрд, Ripple – $19,2 млрд, Ethereum – $16,4 млрд, Bitcoin Саsh – $6,4 млрд, Stellar – $4,4 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $174 млрд.

НВ Бизнес