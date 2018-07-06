Курс криптовалют: рынок резко обвалился

В пятницу, 6 июля, наиболее ликвидные криптовалюты снова резко рухнули после роста днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал на 2,06%, до $6 541, Ethereum – на 3,48% до $459,6, Ripple – на 5,68%, до $0,46, Bitcoin Саsh – на 6,51%, до $713,3, EOS – на 7,31%, до $8,31.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,9 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $260 млн, Bitcoin Саsh – $442,2 млн, EOS – $876 млн.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $112 млрд, Ethereum – $46,2 млрд, Ripple – $1812 млрд, Bitcoin Саsh – $12,2 млрд, EOS – $7,4 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время выросла до $262,2 млрд.