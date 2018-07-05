Курс криптовалют: биткоин вытянул рынок

В четверг, 5 июля, наиболее ликвидные криптовалюты начали восстанавливать свою стоимость после падения днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin вырос на 2,7%, до $6 683, Ethereum – на 2,95% до $476,4, Ripple – на 1,64%, до $0,49, Bitcoin Саsh – на 0,95%, до $764,6, EOS – на 2,28%, до $8,96.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,4 млрд, Ethereum – $1,6 млрд, Ripple – $302 млн, Bitcoin Саsh – $442,5 млн, EOS – $922 млн.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $114,5 млрд, Ethereum – $47,9 млрд, Ripple – $19,2 млрд, Bitcoin Саsh – $13,2 млрд, EOS – $8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время выросла до $273,5 млрд.