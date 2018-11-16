Курс криптовалют: рынок разошелся

В пятницу, 16 ноября, большая часть наиболее ликвидных криптовалют подешевела. При этом, доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют упала на 0,3% и составляет 52,6%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 1,30% – до $5 583, Ethereum – на 0,08%, до $179, Bitcoin Саsh на 5,93% – до $417. При этом Ripple подорожал на 2,80%, до $0,474, Stellar – на 5,27% – до $0,244.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $6,6 млрд, Ripple – $869 млн, Ethereum – $2,4 млрд, Bitcoin Cash – $822 млн, Stellar – $111 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $97 млрд, Ripple – $19 млрд, Ethereum – $18,4 млрд, Bitcoin Саsh – $7,2 млрд, Stellar – $4,6 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $184 млрд.

НВ Бизнес