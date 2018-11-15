Курс криптовалют: рынок резко обвалился

В четверг, 15 ноября, все наиболее ликвидных криптовалют подешевели. При этом, доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют выросла на 0,3% и составляет 52,9%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 10,90% – до $5 665, Ripple – на 8,62%, до $0,464, Ethereum – на 12,64%, до $180, Bitcoin Саsh на 12,52% – до $453, Stellar – на 8,38% – до $0,232.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $8,2 млрд, Ripple – $1,1 млрд, Ethereum – $3 млрд, Bitcoin Cash – $1,2 млрд, Stellar – $113 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $98,4 млрд, Ripple – $1875 млрд, Ethereum – $18,6 млрд, Bitcoin Саsh – $7,9 млрд, Stellar – $4,4 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $186 млрд.

НВ Бизнес