Курс криптовалют: рынок продолжил падение

В четверг, 18 октября, большинство наиболее ликвидных криптовалют продолжили падение. Доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки немного упала и составляет 53,6% (-0,1%)

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,46% – до $6 547, Ethereum – на 0,88%, до $207,7, Ripple – на 0,58%, до $0,469, Bitcoin Саsh – на 0,65%, до $451,9, EOS – на 0,22%, до $5,42.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4 млрд, Ethereum – $1,4 млрд, Ripple – $463 млн, Bitcoin Cash – $297,6 млн, EOS – $409 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $113,4 млрд, Ethereum – $21,3 млрд, Ripple – $18,8 млрд, Bitcoin Саsh – $7,9 млрд, EOS – $4,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют немного уменьшилась – до $211,5 млрд.

НВ Бизнес