Курс криптовалют: рынок обвалился

1 комментировать
Второй день подряд удалось вырасти только Ripple
Фото: coin360

Второй день подряд удалось вырасти только Ripple

В среду, 17 октября, большинство наиболее ликвидных криптовалют продолжили падение. Доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки также упала и составляет 53,7% (-0,4%)

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,98% – до $6 575, Ethereum – на 0,61%, до $209, Bitcoin Саsh – на 1,95%, до $455, EOS – на 0,16%, до $5,44. В то же время Ripple вырос на 3,04% – до $0,458.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,1 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $585 млн, Bitcoin Cash – $298 млн, EOS – $410 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $113,9 млрд, Ethereum – $21,5 млрд, Ripple – $18,9 млрд, Bitcoin Саsh – $7,9 млрд, EOS – $4,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют немного уменьшилась – до $212 млрд.

НВ Бизнес

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове