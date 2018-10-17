Курс криптовалют: рынок обвалился

Второй день подряд удалось вырасти только Ripple

В среду, 17 октября, большинство наиболее ликвидных криптовалют продолжили падение. Доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки также упала и составляет 53,7% (-0,4%)

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,98% – до $6 575, Ethereum – на 0,61%, до $209, Bitcoin Саsh – на 1,95%, до $455, EOS – на 0,16%, до $5,44. В то же время Ripple вырос на 3,04% – до $0,458.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,1 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $585 млн, Bitcoin Cash – $298 млн, EOS – $410 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $113,9 млрд, Ethereum – $21,5 млрд, Ripple – $18,9 млрд, Bitcoin Саsh – $7,9 млрд, EOS – $4,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют немного уменьшилась – до $212 млрд.

НВ Бизнес