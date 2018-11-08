Курс криптовалют: рынок обвалился

В четверг, 8 ноября, все наиболее ликвидные криптовалюты существенно упали в цене после значительного роста днем ранее. Кроме того, доля биткоина в общем объеме криптовалют выросла на 0,5% и составляет 52,1%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,81% – до $6 479, Ethereum – на 2,44%, до $213, Ripple – на 3,36%, до $0,512, Bitcoin Саsh – на 5%, до $592, EOS – на 2,85%, до $5,54.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,7 млрд, Ethereum – $1,8 млрд, Ripple – $653 млн, Bitcoin Cash – $985 млн, EOS – $725 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $112,5 млрд, Ethereum – $22 млрд, Ripple – $20,6 млрд, Bitcoin Саsh – $10,3 млрд, EOS – $5 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют упала до $216,1 млрд.

НВ Бизнес