Курс криптовалют: рынок резко подскочил

В среду, 7 ноября, все наиболее ликвидные криптовалюты существенно выросли в цене. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют немного сократилась (-0,3%) и составляет 51,6%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 1,6% – до $6 529, Ethereum – на 3,65%, до $218, Ripple – на 1,21%, до $0,533, Bitcoin Саsh – на 11,05%, до $619, EOS – на 1,92%, до $5,7.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $5,2 млрд, Ethereum – $1,9 млрд, Ripple – $1,2 млрд, Bitcoin Cash – $1,1 млрд, EOS – $802 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $113,4 млрд, Ethereum – $22,5 млрд, Ripple – $21,4 млрд, Bitcoin Саsh – $10,8 млрд, EOS – $5,2 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $219,7 млрд.

НВ Бизнес