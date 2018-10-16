Курс криптовалют: рынок упал после роста за выходные

Во вторник, 16 октября, большинство наиболее ликвидных криптовалют подешевели после роста в выходные. Доля биткоина в общем объеме криптовалют за эти дни почти не изменилась и составляет 54,1%.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,38% – до $6 651, Ethereum – на 1,65%, до $211, Bitcoin Саsh – на 0,93%, до $464, EOS – на 0,16%, до $5,49. В то же время Ripple вырос на 2,38% – до $0,458.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $6,2 млрд, Ethereum – $2,4 млрд, Ripple – $864 млн, Bitcoin Cash – $447 млн, EOS – $696 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $115,2 млрд, Ethereum – $21,7 млрд, Ripple – $18,3 млрд, Bitcoin Саsh – $8,1 млрд, EOS – $4,9 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют немного уменьшилась до $213,2 млрд.

НВ Бизнес