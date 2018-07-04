Курс криптовалют: рынок обвалился

Рынок криптовалют снова оказался в “красной” зоне

В среду, 4 июля, наиболее ликвидные криптовалюты снова резко рухнули после роста днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал на 2,16%, до $6 502, Ethereum – на 3,61% до $462,5, Ripple – на 4,99%, до $0,482, Bitcoin Саsh – на 6,52%, до $756,8, EOS – на 4,42%, до $8,74.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,4 млрд, Ethereum – $1,6 млрд, Ripple – $344 млн, Bitcoin Саsh – $415 млн, EOS – $820 млн.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $111,4 млрд, Ethereum – $46,5 млрд, Ripple – $18,9 млрд, Bitcoin Саsh – $13 млрд, EOS – $7,8 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют на данное время опустилась до $264,7 млрд.