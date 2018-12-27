Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий Сегодня, 12:57 435 Цей матеріал також доступний українською Монетизация субсидий стартует с 1 января

Кабинет министров Украины утвердил механизм монетизации субсидий для конечного потребителя.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, 27 декабря, передают Українські Новини.

Проектом постановления предусмотрено, что с 1 января 2019 года в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.

С мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с октября монетизация коснется всех получателей субсидии.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, поэтапное внедрение позволит отработать механизм на ограниченном количестве получателей.

"Сумма субсидий будет начисляться непосредственно на личную учетную запись получателя в банковском учреждении. При этом финансирование будет проходить на центральном уровне",- пояснил Рева.

Средства будут направлены только на оплату коммунальных услуг, при этом остаток средств, которые сэкономила семья, возможно использовать на свое усмотрение в полной сумме, а не частично, как было ранее.

Отметим, что одним из требований МВФ в рамках новой программы на 2018-2020 годы предусматривает введение монетизации субсидий для конечного потребителя с января 2020 года.

В январе 2018 года в Украине стартовала монетизация субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг.

В сентябре Кабинет министров утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года.

В 2017 году общая сумма субсидий составила 3,9 млрд грн, что в 1,4 раза меньше, чем в 2016 году.