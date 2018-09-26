Кабмин дал старт монетизации субсидий для населения

0 комментировать
Кабмин планирует начать монетизацию жилищных субсидий с 2019 года
Фото: пресс-служба НБУ

Кабмин планирует начать монетизацию жилищных субсидий с 2019 года

Кабинет министров утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 26 сентября.

Согласно экспертному заключению к проекту постановления, которое находится в распоряжении агентства Интерфакс-Украина, монетизацию субсидий планируется начать с 1 января 2019 года. На первом этапе она коснется, ориентировочно, 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов.

Второй этап начнется с 1 мая 2019 года и коснется домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019-го.

Третий этап планируется начать с октября 2019 года, когда состоится полный переход на монетизацию, указывается в проекте правительственного постановления.

Кроме того, Кабмин создал межведомственную рабочую группу по подготовке предложений относительно монетизации субсидий. Председателем данной группы определен вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, замглавы – министр социальной политики Андрей Рева, а также в состав вошли замминистры и руководители департаментов профильных министерств и ведомств.

Данная рабочая группа является временным консультационным органом правительства.

Ее основными заданиями являются определение механизмов и способов решения проблем, препятствующих предоставлению субсидий населению в денежной форме на уровне конечного потребителя; содействие в координации действий органов исполнительной власти в вопросе монетизации субсидий.

Напомним, что общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, что в 4,3 раза, или на 2,5 млрд грн меньше аналогичного показателя за 2017 год.

В 2017 году общая сумма субсидий составила 3,9 млрд грн, что в 1,4 раза ниже, чем за 2016 год.

В январе 2018 года, в Украине стартовала монетизация субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове