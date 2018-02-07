Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллионеров

Состояния такого масштаба не должны скрываться в тени, считают в Forbes

Американский журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг самых богатых людей, заработавших свое состояние на криптовалютах. Всего в список вошли 19 человек. Впрочем, редакция журнала отмечает, что могли упустить некоторые личности.

На первом месте находится Крис Ларсен — сооснователь криптовалютной платформы для платежных систем Ripple. Его состояние оценивается в $7,5–$8 млрд. Второе место с состоянием в $1–5 млрд занял Джозеф Лубин, основатель криптовалютной платформы ConsenSys, на третьем Чанпен Чжао — директор криптообменной биржи Binance ($1,1–2 млрд).

На четвертом месте в списке оказались братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, известные тем, что судились с Марком Цукербергом из-за идеи создания Facebook. СМИ называют их первыми в мире криптовалютными миллиардерами. Forbes оценил их состояние в $900 млн–$1,1 млрд.

Пятерку замыкает инвестор Метью Меллон c состоянием в $900 млн–$1 млрд. Он начал заниматься криптовалютами всего год назад.

Для того, чтобы попасть в нынешний рейтинг, нужно иметь минимум $350 млн, отмечают в Forbes.

Именно во столько оценивается состояние "самого бедного" участника рейтинга – южнокорейца Сон Чи Хена.

Forbes основывал свои расчеты на предполагаемых объемах криптовалюты, прибыли после уплаты налогов от трейдинга крипто-активами и долей в бизнесах, связанных с этим рынком.

"Мы почти уверены, что не учли некоторых людей, и некоторые из наших оценок могут быть не по существу", — отметили в редакции.

Примечательно, что криптобогачами оказались более молодые люди – средний возраст участников крипто-рейтинга составляет 42 года. Тогда как средний возраст списка Forbes 400 самых богатых американцев находится в районе 67 лет.