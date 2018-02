Фондовые индексы в США резко обвалились

Ведущий американский индекс Dow Jones в понедельник 5 февраля упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%.

Об этом сообщил Reuters.

В течение дня падение достигало почти 1600 пунктов.

Более серьезное снижение происходило только в разгар финансового кризиса, по итогам недели, завершившейся 10 октября 2008 года: тогда индекс потерял 1874 пункта, согласно данным портала MarketWatch.

Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.

Для S&P 500 это оказалось самым серьезным падением с августа 2011 года.

Рынок акций США потерпел существенные потери. Вслед за этим другие фондовые индикаторы мира также пошли вниз. Так, лондонский FTSE 100 закрылся на 1,46% ниже открытия в понедельник. Также упали котировки на азиатских фондовых рынках.

