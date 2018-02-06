Фондовые индексы в США резко обвалились

Dow Jones показал падение, как в разгар кризиса 2008 года

Ведущий американский индекс Dow Jones в понедельник 5 февраля упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%.

Об этом сообщил Reuters.

В течение дня падение достигало почти 1600 пунктов.

Более серьезное снижение происходило только в разгар финансового кризиса, по итогам недели, завершившейся 10 октября 2008 года: тогда индекс потерял 1874 пункта, согласно данным портала MarketWatch.

Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.

Для S&P 500 это оказалось самым серьезным падением с августа 2011 года.

Рынок акций США потерпел существенные потери. Вслед за этим другие фондовые индикаторы мира также пошли вниз. Так, лондонский FTSE 100 закрылся на 1,46% ниже открытия в понедельник. Также упали котировки на азиатских фондовых рынках.

Stocks plunge for second trading day in a row https://t.co/ClNCwn3Irs — Reuters Top News (@Reuters) 5 февраля 2018 г.

Среди причин падения эксперты указывают на ужесточение монетарной политики ФРС США, а также "перегретость" американского фондового рынка, который в последнее время показывал практически безостановочный рост. Так, в январе Доу-Джонс показывал быстрый рост, преодолев в течение месяца рубежи в 25 и 26 тысяч пунктов.

По многим оценкам, одним из краткосрочных факторов, спровоцировавших обвал рынка накануне, стала публикация статистики по рынку труда США. Данные оказались лучше ожиданий, в частности в плане роста почасовой оплаты. Многие игроки и инвесторы расценили эти показатели как сигнал к более быстрому повышению процентных ставок со стороны Федерального резерва США.

Сброс акций начался на прошлой неделе после того, как показатели роста занятости в США привели к ожиданиям роста учетной ставки.

"Новости экономики из США оказались более оптимистичными, чем ожидалось, - говорит глава финансовой компании Motley Fool Дэвид Куо. - Парадоксальным образом коррекция рынка была вызвана позитивными экономическими новостями".

Представитель Белого дома сказал в интервью CNBC, что падение индекса Доу-Джонса вызывает беспокойство, пишет Би-би-си.

"Мы всегда беспокоимся, если видим падение капитализации рынка, но мы уверены в фундаментальных показателях экономики", - заявил чиновник.