Вспомнила, что говорила три года назад. Фон дер Ляйен рассказала о новых пакетах помощи Украине

Европейский Союз выделит новые пакеты финансовой поддержки Украины, в том числе и в рамках программы Ukraine Facility .

Об этом на Международной конференции по восстановлению Украины в Риме сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Укринформ.

«В этом году мы обеспечим 84% внешних финансовых потребностей Украины. В рамках этой поддержки я анонсирую 1 млрд евро макроэкономической поддержки, я также анонсирую более чем 3 млрд евро в рамках Украинского Механизма (Ukraine Facility). Эти гарантии и гранты предоставляют возможность открыть путь к пакету инвестиций в 10 млрд евро на рост, восстановление и реконструкцию Украины», — заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что первая международная конференция состоялась в 2022 году на фоне кровопролития, которого не видела Европа со времен Второй мировой войны. «Европа будет на вашей стороне столько, сколько это потребуется», — заявила Ляйен, процитировав собственные слова, сказанные три года назад.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025) объявила о начале работы Европейского флагманского фонда реконструкции Украины для восстановления предприятий и жилья.