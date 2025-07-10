Есть идея. Урсула фон дер Ляйен объявила о запуске ради Украины первого Европейского спецфонда

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале работы Европейского флагманского фонда реконструкции Украины для восстановления предприятий и жилья.

«Я хочу сейчас объявить о начале работы первого Фонда глобальной поддержки, глобальной реконструкции и реновации Украины», — сказала фон дер Ляйен на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025), сообщает Интерфакс-Украина.

Она отметила: «Вместе с частным сектором это даст возможность инвестиций в энергетику, в критические технологии. Чтобы повысить эти возможности, мы хотим построить синергию частного сектора с публичным сектором».

Ранее сообщалось, что бизнес-сообщество поддержало создание системы страхования военных рисков, выразив ряд предостережений к соответствующему законопроекту.

10 июля 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, во сколько обойдется содержание украинской армии и восстановление страны.