Экс-собственник банка Михайловский окончательно проиграл суд против НБУ

Верховный суд отказал Полищуку в удовлетворении иска к НБУ о защите деловой репутации

1 марта 2018 Верховный суд Киева оставил без изменений решение Апелляционного суда Киева от 13 декабря 2017, которым бывшему владельцу банка Михайловский Виктору Полищуку было отказано в удовлетворении иска к НБУ о защите деловой репутации.

Об этом говорится в соответствующем постановлении суда от 1 марта, передают Українські Новини.

"Кассационную жалобу Виктора Полищука оставить без удовлетворения", - говорится в документе.

Согласно решению суда, постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, что в ноябре 2016 года Полищук подал в суд иск с просьбой признать недостоверными и нарушающими его деловую репутацию сведения.

Поводом стало размещение Нацбанком пресс-релиза с названием "Полищук распространяет недостоверную информацию о продаже банка Михайловский и согласовании такой продажи Национальным банком".

В данном релизе регулятор опровергал озвученную Полищуком информацию, что он продал банк Михайловский до признания его неплатежеспособным, а поэтому не имеет отношения к мошенническим действиям в нем 19-20 мая 2016 года.

Также Нацбанк опровергал информацию о том, что он якобы согласовал Полищуку сделку по продаже Михайловского.

В июле 2017 года Печерский районный суд Киева обязал НБУ опровергнуть недостоверную информацию о Полищуке.

Однако, в декабре прошлого года Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым отказал Полищуку в удовлетворении иска к НБУ о защите деловой репутации.

Правление Национального банка приняло решение об отнесении банка Михайловский в категорию неплатежеспособных 23 мая 2016 года, а 12 июля 2016-го по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

По данным НБУ, решение о выводе банка с рынка было принято в связи с проведением большого количества операций по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка. Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 1 млрд грн - с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

По состоянию на 23 мая 2016 100% акций банка принадлежало компании Экосипан, 92,5% которой принадлежит Виктору Полищуку, 3,9% - Игорю Дорошенко и 3% - Виктору Ерасову.