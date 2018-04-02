Экс-собственник банка Михайловский окончательно проиграл суд против НБУ

1 марта 2018 Верховный суд Киева оставил без изменений решение Апелляционного суда Киева от 13 декабря 2017, которым бывшему владельцу банка Михайловский Виктору Полищуку было отказано в удовлетворении иска к НБУ о защите деловой репутации.
Об этом говорится в соответствующем постановлении суда от 1 марта, передают Українські Новини.
"Кассационную жалобу Виктора Полищука оставить без удовлетворения", - говорится в документе.
Согласно решению суда, постановление обжалованию не подлежит.
Напомним, что в ноябре 2016 года Полищук подал в суд иск с просьбой признать недостоверными и нарушающими его деловую репутацию сведения.
Поводом стало размещение Нацбанком пресс-релиза с названием "Полищук распространяет недостоверную информацию о продаже банка Михайловский и согласовании такой продажи Национальным банком".
В данном релизе регулятор опровергал озвученную Полищуком информацию, что он продал банк Михайловский до признания его неплатежеспособным, а поэтому не имеет отношения к мошенническим действиям в нем 19-20 мая 2016 года.
Также Нацбанк опровергал информацию о том, что он якобы согласовал Полищуку сделку по продаже Михайловского.
В июле 2017 года Печерский районный суд Киева обязал НБУ опровергнуть недостоверную информацию о Полищуке.
Однако, в декабре прошлого года Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым отказал Полищуку в удовлетворении иска к НБУ о защите деловой репутации.
Правление Национального банка приняло решение об отнесении банка Михайловский в категорию неплатежеспособных 23 мая 2016 года, а 12 июля 2016-го по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.
По данным НБУ, решение о выводе банка с рынка было принято в связи с проведением большого количества операций по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка. Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 1 млрд грн - с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.
По состоянию на 23 мая 2016 100% акций банка принадлежало компании Экосипан, 92,5% которой принадлежит Виктору Полищуку, 3,9% - Игорю Дорошенко и 3% - Виктору Ерасову.
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