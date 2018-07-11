Дубилет выиграл суд против Приватбанка

Приватбанк обязан опровергнуть слова Александра Шлапака, озвученные в прошлом году во время пресс-конференции о Дубилете

Апелляционный суд Киева 19 июня обязал Приватбанк опровергнуть обвинения в адрес бывшего председателя правления банка Александра Дубилета.

Об этом свидетельствуют материалы суда, пишет FinClub.

В частности, банк обязан опровергнуть слова уже бывшего главы правления Александра Шлапака, озвученные в ходе пресс-конференции 4 июля 2017 года.

Тогда Шлапак сказал, что накануне национализации Дубилет "превысил полномочия при выдаче 36 кредитов" (речь идет о трансформации кредитного портфеля).

Отмечается, что 5 апреля суд обязал Приватбанк опровергнуть данное заявление на своем сайте, а 19 июня Апелляционный суд отклонил жалобу банка.

Ответчиком по иску, помимо Приватбанка, является информационное агентство Интерфакс-Украина, тогда как Шлапак числится в третьих лицах.

Судом установлено, что видеозапись пресс-конференции пересмотрело 4 202 человек, то есть указанная информация получила распространение среди значительного количества людей.

При этом на момент пресс-конференции Дубилет не был подозреваемым или обвиняемым в уголовном производстве по факту превышения им полномочий в должности председателя правления банка. Поэтому суд считает озвученную информацию преждевременной.

В связи с этим суд отказал банку в пересмотре решения.

Напомним, что в сентябре прошлого года Дубилет подал иск к Приватбанку о защите чести, достоинства и деловой репутации.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.