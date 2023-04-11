Финансовая пропасть. Долги беднейших стран достигли максимума за последние 25 лет 11 апреля, 14:55 Участники протеста в Шри-Ланке, стране с максимальным уровнем госдолга к погашению (Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters)

Беднейшие государства мира должны выплатить иностранным кредиторам в среднем не менее 16,3% бюджетных доходов в 2023 году и 16,7% в 2024 году.

Это — максимальные показатели с 1998 года, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные британской благотворительной организации Debt Justice.

В 2024 году уровень госдолга к погашению будет более чем в 2,5 выше, чем в 2011 году. В прошлый раз, когда выплаты были настолько велики, странам с самой высокой долговой нагрузкой списали 60−80% долга.

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По данным Всемирного банка, в структуре адресатов, запланированных на 2023−2024 годы выплат 91 страны, чьи показатели проанализировала Debt Justice:

— 46% занимают частные кредиторы не из Китая;

— 30% - международные организации;

— 12% - китайские кредиторы частного и государственного секторов;

— 12% - другие государства.

Максимальный средний уровень госдолга к погашению в 2022—2024 годах зафиксирован у Шри-Ланки (78,3%), Лаоса (57,3%), Доминики (54,6%), Пакистана (43%) и Замбии (38,9%).

«Уровень выплат во многих странах становится кризисным и ограничивает возможности властей по обслуживанию населения, борьбе с климатическим кризисом и реагированию на экономическую неопределенность», — заявила исполнительный директор Debt Justice Хайди Чоу.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристина Георгиева заявляла, что 25% стран с формирующимся рынком и 60% стран с низким уровнем дохода находятся в состоянии долгового кризиса или близки к нему.