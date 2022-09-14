Как в шелках. В долговом кризисе находится более половины стран с низким уровнем дохода — глава МВФ
Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ (Фото:Mike Theiler / Reuters)
Китай и другие крупные кредиторы несут ответственность за предотвращение взрыва долговых проблем, с которыми сталкиваются страны с формирующимся рынком и страны с низким уровнем дохода.
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.
Она также сказала, что 25% стран с формирующимся рынком и 60% стран с низким уровнем дохода находятся в состоянии долгового кризиса или близки к нему.
«Мое послание крупным кредиторам, Китаю, частному сектору… заключается в том, что чем больше ваша доля, тем больше ваша ответственность», — сказала она.
«В ваших интересах как кредиторов предотвратить взрыв проблемы», — добавила Георгиева.
Ранее сообщалось, что МВФ выделит Украине дополнительные $1,4 млрд.
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