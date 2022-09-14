Как в шелках. В долговом кризисе находится более половины стран с низким уровнем дохода — глава МВФ 14 сентября, 13:16 Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ (Фото:Mike Theiler / Reuters)

Китай и другие крупные кредиторы несут ответственность за предотвращение взрыва долговых проблем, с которыми сталкиваются страны с формирующимся рынком и страны с низким уровнем дохода.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

Она также сказала, что 25% стран с формирующимся рынком и 60% стран с низким уровнем дохода находятся в состоянии долгового кризиса или близки к нему.

Видео дня

«Мое послание крупным кредиторам, Китаю, частному сектору… заключается в том, что чем больше ваша доля, тем больше ваша ответственность», — сказала она.

«В ваших интересах как кредиторов предотвратить взрыв проблемы», — добавила Георгиева.

Ранее сообщалось, что МВФ выделит Украине дополнительные $1,4 млрд.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.