Доходы госбюджета Украины превысили плановый показатель

За четыре месяца текущего года доходы выросли на 4,9% в сравнении с прошлым годом, однако не дотянули до плановых показателей на 1,8%

Доходы государственного бюджета Украины в апреле 2018 года составили 78,9 млрд грн, что на 2,2% (1,7 млрд грн) больше планового показателя.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает Интерфакс-Украина.

Общий фонд получил в апреле 73,4 млрд грн, что на 4,3% больше плана и на 44,6% превышает показатель прошлого года.

В целом по итогам четырех месяцев 2018 года доходы госбюджета Украины составили 272,5 млрд грн, отставание от плановых показателей сократилось до 1,8%. При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доход вырос на 4,9%.

Поступления в общий фонд за январь-апрель 2018 года составили 248,8 млрд грн, что на 2,2% ниже плана, но на 16,7% больше, чем в прошлом году.

Налоговые поступления за четыре месяца 2018 года принесли бюджету 121,6 млрд грн, что на 1% (1,2 млрд грн) меньше планового показателя, таможенные - на 4,5% меньше плана. В сравнении с четырьмя месяцами прошлого года налоговые показатели в 2018 году выросли на 11%, таможенные – на 8,8%.

В апреле поступления по налогам достигли 29,1 млрд грн, что на 12,4% выше ожидаемого уровня и на 57,3% лучше апреля-2017. Таможенные поступления за апрель оказались на 10,8% ниже запланированного уровня – 24,2 млрд грн, что также ниже показателя за прошлый год на 0,1%.

В целом за четыре месяца местные бюджеты получили 72,6 млрд грн, что на 17,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Поступления единого социального взноса в апреле увеличились к апрелю-2017 на 24,9% – до 18,6 млрд грн, а за четыре месяца выросли на 27,3% – до 68,4 млрд грн.

Отметим, что за январь-март 2018 года доходы госбюджета составили 187,7 млрд грн, что на 6% (12,1 млрд грн) меньше плана на этот период.

Напомним, что доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн.