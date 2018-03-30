Госбюджет недополучил 12 млрд грн

Доходы государственного бюджета Украины за три месяца (январь-март) 2018 года составили 187,7 млрд грн, что на 6% (12,1 млрд грн) меньше плана на этот период.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает Интерфакс-Украина.

В марте доход составил 76,2 млрд грн, что на 6,3% (5,1 млрд грн) меньше плановых показателей.

При этом, доходы увеличились на 19,1% (12,2 млрд грн) в сравнении с мартом 2017 года, а в январе-марте на 6,6% (11,6 млрд грн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Налоговые поступления за три месяца сократились на 6,7% - до 89,6 млрд грн, тогда как таможенные возросли 12,8% – до 73,4 млрд грн.

В марте поступления по налогам превысили ожидаемый уровень на 4,2% и достигли 42,4 млрд грн.

Таможенные поступления за март снизились на 19,4% в сравнении с запланированным показателем – до 23,7 млрд грн, что также ниже показателя за прошлый год на 3,9%.

Отметим, что доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн.