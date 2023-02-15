Коломойский не вернет банк. Суд окончательно принял решение в пользу государства по иску Дубилета к ПриватБанку — глава НБУ 15 февраля, 16:32 Александр Дубилет (Фото:Фокус)

Верховный Суд принял решение по иску бывшего главы ПриватБанка Александра Дубилета, который оспаривал процедуру bail-in.

Большая Палата Верховного Суда оставила в силе определение суда первой инстанции по делу бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, оставив в силе определение суда первой инстанции.

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Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

«Теперь окончательно: бывшие владельцы ПриватБанка ни при каких обстоятельствах не смогут вернуть перешедшие в собственность государства акции банка», — подчеркнул Пышный.

Суд первой инстанции закрыл производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года.

Как отмечает Пышный, суд признал правомерным применение по этому делу норм «антиколомойского закона», что «делает невозможными любые дальнейшие попытки отыграть назад».

«Это значит, что кроме дела Дубилета будет закрыто еще более 40 подобных судебных дел. Их инициировали бывшие владельцы, чтобы незаконно вернуть себе ПриватБанк», — отметил Пышный.

Глава НБУ подчеркнул, что государство потратило на спасение банка от финансового краха более 155 млрд грн.

В октябре 2021 года суд удовлетворил апелляционную жалобу бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, возобновив дело о законности национализации банка.

Речь шла об апелляции на решение Хозяйственного суда Киева решением от 2 июня, который закрыл производство по иску Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций ПриватБанка, в результате которой банк был национализирован. Указанное решение было принято судом на основании норм «банковского» закона № 590.

