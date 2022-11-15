Государственный ПриватБанк против бывших владельцев. 10 цифр о судах вокруг крупнейшего банка страны — инфографика 15 ноября, 11:01 Эксклюзив НВ Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский — экс-совладельцы ПриватБанка (Фото:24tv.ua)

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не оставляют попыток выйти победителями в противостоянии с государством и своим бывшим банком. История продолжается уже седьмой год. Мы собрали 10 цифр, которые следует знать о самом дорогом судебном процессе страны.



Война между Украиной и Россией, которая длится уже восьмой месяц, не мешает судам между государством, ПриватБанком и его бывшими акционерами — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

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Во второй половине года, после относительного затишья, стартовала новая серия заседаний. В августе Верховный Суд лишил Привата права собственности на гостиницу Мир, за которую он спорил с компаниями, которые в банке связывают с эксвладельцами. Уже в сентябре сохранил за ним собственный офис в Днепре.





В конце осени должны продолжиться заседания по искам Коломойского и Боголюбова о возобновлении их в статусе акционеров по состоянию до декабря 2016 года, когда фактически неплатежеспособный банк перешел в собственность государства. Это будет означать фактическое отматывание процесса докапитализации и спасения Привата.

Какова цена вопроса? НВ Бизнес собрал 10 самых интересных цифр о судах вокруг Привата.

Дела ПриватБанка. Главные цифры / Фото: НВ

Дела ПриватБанка. Главные цифры / Фото: НВ



