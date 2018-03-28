Банк Порошенко подал в суд на НБУ

16 марта Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Международного инвестиционного банка (МИБ) к Нацбанку Украины о признании противоправными и отмене решений от 12 февраля 2018 года №23 О наложении штрафа на ПАО Международный инвестиционный банк и №24 Предостережение.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление суда, которое обнародовано 26 марта, передает Finbalance.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2018 года, основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко – первый заместитель председателя фракции партии Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко (14,9%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава Днепропетровского опытного завода Энергоавтоматика, председатель набсовета компании Иста-Центр Олег Зимин (оба – по 9,9%).

При этом, на каком именно основании Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал МИБ в судебных материалах не уточняется.

Свои исковые требования МИБ обосновывает тем, что оспариваемые решения приняты НБУ "с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия".

При этом суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску (отзыв) и доказательства в их подтверждение, в частности, копии документов, на основании которых приняты оспариваемые решения.

Ранее НБУ исключил Международный инвестиционный банк из перечня финучреждений, которым нужно пройти стресс-тест. В Нацбанке настаивали, что соответствующее решение было обоснованным.

Международный инвестиционный банк основан в 2008 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов (9,4 млрд грн) банк занимал 24-е место среди 84 действующих банков.