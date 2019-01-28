Итоги Давоса для Украины Сегодня, 14:21 1530 Цей матеріал також доступний українською

Если перефразировать Марка Твена: слухи об исчезновении Украины с повестки дня инвесторов значительно преувеличены

Наоборот, Украина привлекает все больше внимания, причем далеко не одними политическими новостями. Гостей Давоса и международных инвесторов в целом мы интересуем прежде всего как страна, где благодаря удачному расположению, развитой инфраструктуре и образованным людям можно вести прибыльный бизнес. Именно на этом, по моему мнению, нам всем надо сфокусироваться, чтобы сделать Украину успешной.

$ 500 млн – именно столько как минимум три международных инвестора уже в ближайшем году вложат в украинскую возобновляемую энергетику и малый и средний бизнес, активно экспортирующий. Horizon Capital направит $ 200 млн на поддержку развития перспективных игроков рынка IT, легкой и пищевой промышленности, агросектора. Другая компания, норвежская NBT вместе с французской Total Eren, не только скоро начнет строительство ветрового парка на Херсонщине, но и уже ведет переговоры по еще более крупному проекту в ветровой энергетике. Оба инвестора официально озвучили намерения в Давосе на заседании Национального инвестиционного совета Украины. Это говорит о том, что какой бы напряженной ни была геополитическая ситуация – Давос был без Трампа, Терезы Мэй, Макрона, которые дома решали свои внутренние проблемы, какими бы ни были популистские лозунги вокруг, инвестор видит возможности и пользуется ими. Только бизнес – при любых обстоятельствах.

Снижение интереса к Украине кажется навязанной извне «зрадой»

Мнение о якобы снижении интереса к Украине кажется навязанной извне «зрадой», когда общаешься с гостями Украинского Дома в Давосе. На прошлой неделе его переполняли люди, для которых Украина интересна прежде всего интеллектуальным ресурсом, локацией, рынком и динамикой.

В общем, Давос – место, где говорят и о будущем. От того, насколько содержание дискуссий в Украине и об украинцах будут интересными миру, зависит в том числе политический, финансовый, и инвестиционный интерес к нам. У нас работает огромная команда Ring – та самая, которую Amazon купил за $ 1 млрд, мы умеем отражать кибератаки на энергетическую систему за минуты, мы производим ракеты, которые осуществляют коммерческий запуск спутников, у нас делают уникальные операции на сердце, мы – мировая кормушка и в мире агротехнологий нас внимательно слушают. Поэтому, чтобы повестку дня по Украине не формировали газетные заголовки, мы должны формировать ее самостоятельно. В Давосе видно, что так делают все – от успешных банков, Google и Facebook до отдельных штатов Индии, Каспийского объединения и Африки.

Здесь работает сарафанное радио. И невероятно приятно было услышать на улице морозного Давоса: «Пойдем в Украинский дом, говорят, что там действительно круто!»

Текст опубликован с разрешения автора

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