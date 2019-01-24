Цена левого популизма Вчера, 17:27 1784 Цей матеріал також доступний українською

Прямо сейчас в другом полушарии земного шара происходят крайне поучительные для Украины и украинцев события

В Венесуэле, после сфальсифицированных тамошним социалистическим режимом выборов, начались массовые протесты. Эти протесты поддержали ряд основных государств Северной и Южной Америки, таких как США, Бразилия и Аргентина, которые признали президентом лидера оппозиции. У измученных венесуэльцев появился шанс, что бесконечный кошмар, в котором они уже давно живут в результате политики режима Чавеса и Мадуро, наконец, закончится. В чем же урок для Украины?

Венесуэла – страна, полностью проверившая на собственной шкуре идеологию левого популизма: ту самую, которую так любят многие украинские политики. Собственно, политика режима Чавеса-Мадуро сильно напоминает определенные предложения, которые в Украине перед выборами продвигают политические силы лево-популистского спектра.

Например, Чавес уволил руководство PDVSA, венесуэльской государственной нефтяной компании (ничем не напоминает некоторые призывы в адрес НАК Нафтогаз Украины?), и заменил их своими сторонниками. В результате, деньги из компании разворованы, инвестиционные программы остановлены, а добыча нефти в Венесуэле упала со своего пика в 3,5 млн баррелей в день до нынешних 1,3 млн баррелей в день, и продолжает падать. Венесуэла, одна из крупнейших стран – добытчиков нефти в мире, стремительно теряет свою добычу и дошло до того, что расплачивается нефтью по созданным социалистическим режимом долгам перед Китаем и Индией.

Перед выборами мы слышим глупости о целебной силе дефолта

Венесуэльский режим в основном отменил независимость центрального банка и начал использовать его для печати денег в собственных политических целях. Результат – инфляция на уровне трехзначного числа еще с 2007 года (когда она впервые превысила 100%), а в 2018 она оценивается МВФ на уровне 6,304,192,261%. Именно так, рост цен в стране достигает шести миллиардов процентов в год!

ВВП Венесуэлы ежегодно падает на двузначное число, начиная с 2016 года (в 2018 упал на 18%). До того, с 2014 года экономика ежегодно падала на однозначное число. В стране начался голод и зафиксированы смерти детей от недостатка пищи. Три миллиона венесуэльцев находятся в статусе беженцев (не на заработках, а беженцев от гуманитарного кризиса у себя дома) в соседних странах.

В год двойных выборов всем нам стоит помнить венесуэльский урок – левый популизм способен привести к экономической катастрофе. Перед выборами мы слышим глупости о целебной силе дефолта, ненужности сотрудничества с МВФ, великолепности идеи снова подчинить политикам Нацбанк, необходимости снизить тарифы и сменить менеджмент Нафтогаза и тому подобное. Одна латиноамериканская страна все это прошла и теперь там голод, инфляция на шесть миллиардов процентов и миллионы беженцев. Учитывая общую некомпетентность и безответственность украинских политиков – к сожалению, им по силам это повторить и у нас, если результаты двойных выборов будут существенно в пользу лево-популистских сил.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени