«Мы не подопытные кролики». Зеленский призвал не привязывать санкции против российских нефти и газа к применению ею химоружия

28 марта, 15:30
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Украинский президент Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский президент Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что эмбарго на поставки российских нефти и газа должно быть превентивным. Привязывать его к применению Россией химоружия против Украины он считает неправильным.

Об этом он сказал в интервью журналу The Economist.

«Первое — поставить себя на наше место и действовать упреждающе… Мы слышим, что решение зависит от того, осуществит ли Россия химическую атаку против нас. Это не правильный подход. Мы не подопытные кролики», — заявил Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что Сбербанк, крупнеший российский банк, не отключили от SWIFT, так как это один из основных способов оплаты российского газа Европой.

Он похвалил США и Великобританию за поддержку Украины. По мнению Зеленского, Германия пытается найти баланс между Россией и Украиной.

«У них давние отношения с Россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики. Они могут помочь, если на них оказывается давление внутри страны, и они могут остановиться, когда увидят, что того, что они сделали, достаточно», — сказал президент.

На вопрос о том, почему такие лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон, не предоставят танки, чтобы помочь Украине победить, он заявил, что «они боятся России».

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На прошлой неделе президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о достижении соглашения по снижению зависимости Европы от российских энергоресурсов и укреплению европейской энергетической безопасности. США должны обеспечить дополнительные объемы СПГ для европейского рынка в размере не менее 15 млрд кубометров в 2022 году.

Германия выступает против введения вслед за США и Великобританией запрета на импорт российских энергоносителей.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Газ Нефть Санкции Запада Владимир Зеленский Война России против Украины

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