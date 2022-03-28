Еврокомиссия рекомендует всем членам ЕС покончить с «золотыми паспортами» и проверить россиян и белорусов 28 марта, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз выступает против выдачи золотых паспортов (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия призывает все государства-члены ЕС немедленно отменить любые существующие схемы получения гражданства через инвестиции и обеспечить строгие проверки для устранения рисков, связанных с получением видов на жительство через инвестиции.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

В ЕК подчеркнули, что часто и последовательно выражали серьезную озабоченность по поводу схем получения гражданства и вида на жительство для инвесторов.

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«Нынешний контекст российской агрессии против Украины еще раз подчеркивает эти риски», — заявили в Еврокомисси.

Некоторые граждане России или Беларуси, которые находятся под санкциями или активно поддерживают войну против Украины, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в Евросоюз в рамках этих схем.

«Чтобы устранить эти непосредственные риски, Комиссия также сегодня рекомендует государствам-членам решить, следует ли отозвать гражданства, предоставленные по схеме „золотых паспортов“ гражданам России или Беларуси, включенным в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине. Виды на жительство, выданные по схеме получения резидентства инвесторами гражданам России или Беларуси, против которых действуют санкции, должны быть немедленно отозваны после индивидуальной оценки и в соответствии с принципом пропорциональности, основными правами и национальным законодательством государств-членов. Эти меры должны применяться к гражданам России или Беларуси, существенно поддерживающим войну в Украине», — говорится в сообщении.

Европейский комиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Дидье Рейндерс заявил, что «европейские ценности не продаются».

«Мы считаем, что продажа гражданства через „золотые паспорта“ является незаконной в соответствии с законодательством ЕС и представляет серьезные риски для нашей безопасности. Это открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Все заинтересованные государства-члены должны немедленно прекратить свои программы гражданства для инвесторов», — подчеркнул он.

Комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон заявила, что «золотые виды на жительство, выданные россиянам и белорусам, которые находятся под санкциями ЕС, должны быть аннулированы».

«Сейчас, как никогда раньше, перед лицом войны мы должны сделать все, чтобы россияне и белорусы, находящиеся под санкциями, и те, кто поддерживает путинскую агрессивную войну, не смогли купить себе дорогу в ЕС», — сказала она.

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