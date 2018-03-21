Внешний долг Украины вырос до $116 млрд

Валовый внешний долг Украины по состоянию на начало 2018 года составил $116,6 млрд, что на 2,59% больше в сравнении с началом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Долг госуправления в 2017 году возрос на 6,6% – до $38,9 млрд, обязательства НБУ – на 19,2% – до $7,4 млрд.

Объем обязательств других секторов в отчетном периоде возрос на 2,2% - до $54,5 млрд, по прямым инвестициям – на 10,9% – до $9,6 млрд. Долг депозитных корпораций уменьшился на 30,5% – до $6,2 млрд.

В НБУ отметили, что чистые валовые внешние активы по состоянию на начало 2018 года составляли $4,1 млрд, тогда как по состоянию на начало октября чистый валовой внешний долг составлял $1,7 млрд, на начало 2017 года – $1,5 млрд.

Отметим, что совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в долларовом выражении в 2017 году увеличился на 7,5%, или $5,3 млрд – до $76,3 млрд, в гривне – на 11%, или 211,9 млрд грн – до 2,1 трлн грн.

Напомним, что валовый внешний долг Украины за первый квартал 2017 года уменьшился на 1,2% или на $1,4 млрд – $117,4 млрд. По состоянию на начало июля валовой внешний долг Украины составлял $114,8 млрд, что на 1,1% больше, чем на начало года.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний долг Украины составляет 83% внутреннего валового продукта страны.