Внешний долг Украины составил 83% от ВВП – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний долг Украины составляет 83% внутреннего валового продукта (ВВП) страны.

Об этом он рассказал в интервью грузинскому Forbes.

Гройсман также отметил, что в 2014 году, когда Арсений Яценюк стал премьер-министром Украины, на счету правительства в Госказначействе оставалось всего $10 тыс., или 108 тыс. грн.

“За этим последовала аннексия Крыма и вторжение на восток Украины. Все это вместе взятое было серьезным вызовом для нас”, - добавил он.

Отметим, что Гройсман считает реальным рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 5-7% с 2019 года.

Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2018 год Кабинет Министров предусмотрел прогноз роста ВВП в 2018 году на 3% при инфляции 7% (декабрь к декабрю).